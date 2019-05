GTI-Treffen: Jetzt kommt die heiße Phase

In zwölf Tagen startet das 38. „Wörtherseetreffen“ in Reifnitz – und allmählich nehmen auch die Vortreffen Fahrt auf: Hotels und Pensionen sind bereits gut gebucht. Auf den Straßen werden letzte Vorbereitungen getroffen. Am Mittwoch wurden die mittlerweile berüchtigten Bodenschwellen in Selpritsch montiert.