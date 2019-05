„Snakeybus“: „Snake“ trifft auf Bussimulator

Was dabei herauskommt, wenn man den Spiele-Klassiker „Snake“ mit einem Bussimulator kreuzt, demonstriert der US-Entwickler Stovetop in seinem seit Kurzem für den PC (via Steam) erhältlichen Geschicklichkeitsspiel „Snakeybus“. Ziel ist es, so viele Passagiere aufzunehmen und auch wieder abzusetzen, ohne dabei dem immer länger werdenden Ende des eigenen Busses in die Quere zu kommen.