Bloggerin will illegale Po-Injektionen entfernen

Großer Po, dünne Taille - so sieht das derzeitige Schönheitsideal für Frauen aus. Das wusste Bloggerin Courtney Barnes aus Miami schon vor 13 Jahren. Also ließ sie sich in einem Keller illegale Injektionen in den Hinter spritzen, um ihn praller zu machen. Das ist auch gelungen, nur wurde anscheinend etwas mit den Fillern übertrieben. Denn jetzt, mit 35 Jahren, will sie ihr „klumpiges, verfärbtes“ Hinterteil loswerden - und andere Frauen vor Eingriffen dieser Art warnen.