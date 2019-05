Milla Jovovich musste im 5. Monat abtreiben

„Es war einer der entsetzlichsten Momente, die ich jemals erlebt habe. Ich habe immer noch Albträume deshalb. Ich war alleine und hilflos“, schrieb Jovovich, die unter anderem in Filmen wie „Das Fünfte Element“ mitgespielt hatte, am Mittwoch auf Instagram. Dennoch habe sie keine Wahl gehabt, die Abtreibung sei nämlich medizinisch notwendig gewesen, so die 43-Jährige.