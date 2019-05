Tennis-Rüpel: „Djokovic ist einfach nur peinlich“

In einem Podcast-Interview mit einem Tennisjournalisten der „New York Times“ ließ Kyrgios jedenfalls wieder einmal aufhorchen - und wird sich wohl einige Feinde machen. Kyrgios lobte zwar Novak Djokovic als „unglaublichen Spieler und Champion des Sports“, meinte aber auch, dass der Serbe verzweifelt versucht, so populär wie Roger Federer zu werden. „Für mich fühlt es sich an, als hätte er eine krankhafte Obsession, gemocht zu werden. Er möchte so sehr gemocht werden, dass ich ihn einfach nicht leiden kann. Diese ganze Feier-Geste, die er nach jedem Match macht, das ist einfach nur peinlich“, sagte Kyrgios.