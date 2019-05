Platznot bremst Wohnprojekte

Heuer steht dennoch ein Investitionsrekord an: 272 Mio. Euro fließen in Neubau und Instandhaltung von Wohnanlagen in Stadt und Land Salzburg. Im gesamten Bundesland entstehen rund 700 Wohnungen. Alleine die Gswb übergibt heuer 291 Miet-, Kauf- und betreute Wohnungen. Den Anfang machte am Dienstag Tenneck. Dort wurden am Standort der „Neuen Heimat“-Wohnanlage aus den 1940er Jahren 20 Wohneinheiten neu errichtet. Im Juli wird das größte Bauprojekt fertiggestellt: 170 Wohnungen entstehen im zweiten Bauabschnitt des Quartiers Riedenburg. Im Herbst folgen 31 Einheiten in St. Johann, 59 in Saalfelden und elf in Radstadt.