Wiens Taxler mit 500 Fahrzeugen auf der Straße

Appell an Verkehrsminister

Die Wirtschaftskammer Wien und die dortige Taxiinnung unterstützten die Demo nicht aktiv. „Wir haben aber Verständnis für die Taxiunternehmer“, sagte Spartenobmann Gökhan Keskin am Mittwoch. Man sehe sich als Vermittler zwischen den Taxlern und der Politik. „Die Wirtschaftskammer Wien hat in den vergangenen Monaten selbst des Öfteren darauf hingewiesen, dass möglichst schnell für Chancengleichheit auf den Straßen gesorgt werden muss“, so Keskin. „Auch von uns kommt der Appell (an Verkehrsminister Norbert Hofer, Anm.), dass die Novellierung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes möglichst schnell umgesetzt werden muss.“