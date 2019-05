Nintendo gibt Einblick in „Super Mario Maker 2“

In einem 17-minütigen Direct-Video hat Nintendo erstmals ausführlicheren Einblick in seinen am 28. Juni für die Switch erscheinenden „Super Mario Maker 2“ gegeben. Der virtuelle Mario-Kurs-Editor verspricht „mehr Werkzeuge, Gegenstände und Funktionen denn je“. So können Level unter anderem erstmals mit rutschigen Abhängen ausgestattet werden. Zudem wird es erstmals auch einen eigenen Story-Modus geben.