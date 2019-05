Frau mit Pistole bedroht Mitarbeiter in Amt

Bedrohliche Szenen spielten sich - wie erst jetzt bekannt wurde - bereits am 30. April in der Ortschaft Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) ab. „Ich war schon in der Mittagspause, als mich einer der Mitarbeiter anrief und mir die Situation schilderte“, sagte Bürgermeister Paul Sieberer gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Er habe daraufhin sofort die Polizei alarmiert und sich auf den Weg ins Gemeindeamt gemacht.