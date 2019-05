Coming-Out eines aktiven Profis bewegt den Fußball

Brennan spielt in der australischen zweiten Liga bei Green Gully, zuvor war der Stürmer auch beim Erstligisten Newcastle Jets auf Torejagd. Jetzt schrieb er auf Instagram: .„Ich habe Jahre gebraucht, um mich wohl zu fühlen und sagen zu können: Ich bin schwul. Ich hatte Angst, dass sich dies negativ auf meine Freundschaften, meine Teamkollegen und meine Familie auswirken würde. Aber die Unterstützung der Menschen, die mir am nächsten stehen, war enorm und half mir, den letzten Schritt zu tun: Ganz ehrlich zu sein. Ganz ehrlich zu sein ist für mich der beste Weg, mich wohl zu fühlen und ich selbst zu sein. Also ... nur so weiter.“