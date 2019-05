Diebe stahlen Schmuck im Wert von über 10.000 Euro

Unbekannte Diebe trieben in Innsbruck ihr Unwesen! Die Ganoven drangen in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Wilten in eine Wohnung ein und stahlen aus einem Wandschrank Goldschmuck im Wert von über 10.000 Euro. Wie die Täter in die Wohnung gelangt waren, ist derzeit noch völlig unklar.