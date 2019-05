Bucks-Auftaktsieg im Eastern-Conference-Finale

Die Milwaukee Bucks haben am Mittwochabend (Ortszeit) einen 108:100-Heimerfolg über die Toronto Raptors gefeiert und führen damit im Eastern-Conference-Finale der NBA 1:0. Mit einem 10:0-Lauf in den letzten 190 Sekunden drehte der Grunddurchgangssieger das Match endgültig. Das zweite Spiel der „best of seven“-Serie findet in der Nacht auf Samstag (2.30 MESZ/live DAZN) erneut in Milwaukee statt.