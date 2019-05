Spielzeug, Räder und Urnen selbst gestalten

Fahrräder, Industrieanlagen, Häuser, Urnen, Spielzeug, sogar Lärmschutzwände für Autobahnen - Konfiguratoren für jeden Anlass baut Combeenation. In Zeiten, in denen Individualisierung eines der großen Trend-Themen ist, geben die Mühlviertler Unternehmen in Deutschland, Österreich, Norwegen und Nordamerika das dazu notwendige Werkzeug in die Hand.