„Ich will nicht, dass Britney je wieder arbeitet“

Selbst ihre Medikamente schlugen nicht mehr an

Rudolph erklärte zudem, Spears‘ Zustand habe sich nach der Erkrankung ihres Vaters Jamie zusehends verschlechtert. Zuletzt hätten selbst die Medikamente plötzlich nicht mehr angeschlagen, so der Manager. Tatsächlich schien die Sängerin in den letzten Wochen verwirrt, marschierte nach einem Gerichtstermin, in dem ihre Vormundschaft geklärt werden sollte, barfuß zum Auto. Außerdem ordnete der Richter an, dass Britney von einem unabhängigen Experten auf ihren psychischen Zustand untersucht wird.