Frühes Aus! Thiem verliert gegen „Angstgegner“

Dominic Thiem hat seine Generalprobe für die am Sonntag in einer Woche beginnenden French Open verpatzt. Der Weltranglisten-Vierte verlor am Donnerstag überraschend in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers in Rom gegen den Spanier Fernando Verdasco. Der als Nummer 5 gesetzte Österreicher hatte nach 2:43 Stunden mit 6:4, 4:6 und 5:7 das Nachsehen und auch das vierte Duell mit Verdasco verloren.