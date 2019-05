„Smashed to pieces“-Werk vom Flakturm verschwunden

Kritik für Eigentümer unerklärlich

Für Aufregung sorgte zuletzt, dass das bekannte Kunstwerk Lawrence Weiners gegen Krieg und Faschismus „Smashed to Pieces (In the Still of the Night)“ von der Außenseite des Dachgeschoßes des ehemaligen Flakturms plötzlich verschwunden ist. Nunmehr ist dort der eigene Name „Haus des Meeres“ mit dem Hinweis „Erinnern im Innern“ zu lesen. In den sozialen Medien war die Aufregung groß, was Stiftungsvorstand Franz Six nicht verstehen kann. „Wir haben nichts anderes getan, als unseren Namen auf unser Haus zu schreiben. Bei Lawrence Weiner war es ein Kunstwerk, bei uns ist es schäbig“, ärgerte er sich über die Kritiker. Auch Museen und Hotels würden ihren Namen an der Außenfassade anbringen.