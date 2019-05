Pulew wegen „Gewalt-Kuss“ in den USA gesperrt!

Keine Freunde

Der Bulgare sagte später, dass sie Freunde seien und dass das in Ordnung sei. Ravalo teilte die Meinung nicht und verklagte Pulew. Der Boxer wurde jetzt vom California Athletics Committee betraft. Der Bulgare erhielt eine Geldstrafe von 2.500 US-Dollar, einschließlich Entzug der Boxerlizenz in den Vereinigten Staaten. In den USA kann er nur wieder kämpfen, wenn er an einem Training für die „Sensibilisierung gegen sexuelle Belästigung“ teilnimmt.