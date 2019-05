Vermisste 11-Jährige in Villach wieder gefunden

Das Mädchen fuhr laut Polizei mit dem Bus zum Hauptbahnhof Klagenfurt. Am Bahnhof nahmen die Suchhunde dann die Spur auf und verfolgten diese bis zum Bahnsteig 1, der in Richtung Villach führt. Um 22.30 Uhr konnte die Kleine dann unverletzt aufgefunden werden. Sie war bei ihren Verwandten in Villach. Die Abgängige wurde von der Polizei wieder in das Heim nach Viktring zurück gebracht.