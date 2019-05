USA stellen Flüge nach Venezuela ein

In der Vorwoche hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump den Druck auf Maduro einmal mehr erhöht und weitere Sanktionen erlassen. Diese betreffen den Verteidigungs- und Sicherheitssektor des Ölstaates. Gegen amerikanische und ausländische Firmen, die in diesen Bereichen Venezuelas aktiv seien, könnten jetzt Strafmaßnahmen verhängt werden, teilte das Finanzministerium in Washington am Freitag mit. Für Firmen, die mit der Öl- und Bankenbranche Venezuelas Geschäfte machen, gilt dies bereits. So hofft Washington, Maduros Regierung in die Knie zwingen zu können.