Jetzt will Franz Wohlfahrt die USA „erobern“!

Denn Wohlfahrt schielt über den großen Teich, die US-Profiliga Major League Soccer, kurz MLS, hat es ihm angetan: „In dieser Liga schlummert so viel Potenzial, da ist einiges zu bewegen, dieser Markt interessiert mich wahnsinnig.“ Ein wenig kam Wohlfahrt schon zu seiner Austria-Zeit mit der MLS in Berührung, als er im Jänner 2018 den Transfer von Ismael Tajouri von den Violetten zu New York City FC perfekt machte. Im „Big Apple“ spielt mit Daniel Royer (seit Sommer 2016 bei den New York Red Bulls) auch der zweite Österreicher in der MLS.