OeSV-Boote im Nacra 17 und 49er in der Goldflotte

Bei den Segel-Europameisterschaften vor Weymouth (England) haben sich zwei OeSV-Boote für die Goldflotte qualifiziert: in der Klasse Nacra 17 schafften Thomas Zajac und Barbara Matz den Sprung in die Top-Ten und Benjamin Bildstein/David Hussl behaupteten in der 49er-Klasse ihren 12. Rang. Für die 49erFX-Seglerinnen kam hingegen das Aus, keines der drei Boote schaffte es in die Top-25.