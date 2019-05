In Weyer soll Motocross-Erfolgslauf weiter gehen

Wir sind gesegnet“, sagt Top-Motocrosser Pascal Rauchenecker. Der die Staatsmeisterschaft in der MX-Open nach acht Läufen souverän anführt, insgesamt liegen sogar sechs OÖ-Fahrer in den Top-10. Dass es mit dem Motocross in Oberösterreich so bergauf geht, hat aber mit göttlichem Beistand nichts zu tun. „In meinem näheren Umkreis hab’ ich sechs Strecken, wo ich trainieren kann. Durch die Abwechslung wird man einfach immer besser“, so der Innviertler.