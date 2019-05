Sexattacke auf Toilette: Verdächtiger (38) gefasst

Eine Italienerin (39) ist in Innsbruck Opfer eines Sextäters geworden. Ein Mann drängte sie in einem öffentlichen Gebäude in die Herrentoilette und versuchte, sie zu vergewaltigen. Die 39-Jährige wehrte sich heftig, der Täter ergriff die Flucht. Nun konnten die Beamten einen Tiroler (38) als Tatverdächtigen ausforschen.