Prinz Charming tanzt im Rockhouse an

Ja, zum ersten Mal, und das obwohl meine Mutter gebürtige Salzburgerin ist. Aber nachdem ich in Wien aufgewachsen bin, hatte ich nicht so die Gelegenheit in die Salzburger Musikszene einzutauchen. Aber ich hab meine Großeltern, die leider schon verstorben sind, sehr oft in Hallwang besucht. Insofern ist mir zumindest dieser Teil Salzburgs vertraut.