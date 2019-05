„In St. Margarethen gehört Grillen verboten!“

„Maßnahmen ab 2020 sind eindeutig zu spät!“

Und dass die Arbeitsgruppe von SP-Liegenschaftsreferentin Regina Fechter frühestens 2020 etwas verändern will, bringt VP-Stadtvize Bernhard Baier auf den Plan, der seine Kollegin jetzt per Email noch einmal bat, zeitnah zu handeln: „Die erst für nächstes Jahr geplante Umsetzung von Maßnahmen ist im Hinblick auf die problematische Situation bei der Grillzone am Donaustrand in St. Margarethen zeitlich viel zu spät angesetzt. Weil Konflikte vorprogrammiert sind, braucht es noch in diesem Jahr ein generelles Grillverbot für dieses Areal, um die Situation vor Ort nachhaltig zu verbessern“, so Baier.