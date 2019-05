Nur ein einziges Schloss stoppte Bolzenschneider

So machen Sie es Dieben schwer

Verbinden Sie das Fahrrad mit festen unbeweglichen Gegenständen wie Verkehrszeichen oder Laternen. Bringen Sie das Schloss so an, dass es möglichst schwer mit dem Werkzeug zu erreichen ist und der Dieb nicht ungesehen in Bodennähe arbeiten kann. Stellen Sie das Fahrrad nicht immer an derselben Stelle ab und wählen Sie - wenn möglich - stark frequentierte, gut beleuchtete Abstellplätze.