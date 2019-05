1000 Euro Kopfgeld auf Zündler ausgesetzt

Der bisher unbekannte Täter brach am 5. April 2019, zwischen 1 und 1:30 Uhr eine Nebeneingangstür zu einem Gasthaus in Rohrbach-Berg auf und drang so in das Objekt ein. Im Gasthaus durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten, brach ein Behältnis auf und stahl darin befindliches Bargeld. Anschließend legte er im Gastzimmer Feuer, wodurch dieses total zerstört und die übrigen Räume des Objektes stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.