Vater zu Heilungsverlauf: „Arwa ist extrem tapfer“

Am 26. März nahm das Leben der Familie A. in Attnang-Puchheim eine dramatische Wende. Tochter Arwa (7) wurde am Heimweg von der Schule von einem Auto gerammt und lebensgefährlich am Kopf verletzt. Nach Wochen im Tiefschlaf ist sie seit Montag auf Reha in Salzburg. „Sie macht Fortschritte, hat erstmals Mama und Papa gesagt“, freut sich Vater Sarfaraz A.