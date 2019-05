Hartinger-Mitarbeiter spendete an Identitäre

Sozialministerium: „Spende als Privatperson“

Aus dem Sozialministerium hieß es auf Anfrage der APA, der betroffene Mitarbeiter habe vor seiner aktiven Zeit im Ministerium eine Spende an die Identitären getätigt. Es habe sich „um eine Spende als Privatperson“ gehandelt, und diese sei vor dem Eintritt in das Kabinett getätigt worden. Seit Kabinettseintritt bestehe keinen Kontakt oder Unterstützung der Identitären Bewegung, so ein Sprecher.