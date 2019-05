Kickl: „Vorstellen, es wäre ein Campingurlaub“

Apotheken: Medikamentenvorrat für zwei Wochen

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz ist während eines Stromausfalls vor allem für die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung zuständig. Ressortchefin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) betonte in diesem Zusammenhang: „Vor allem die Krankenhäuser müssen gerüstet sein, was Generatoren betrifft.“ Dadurch könnten die Spitäler einige Tage ohne externe Energieversorgung auskommen. Was die Medikamentenversorgung betrifft, wäre in den Apotheken ein Vorrat für zwei Wochen vorhanden.