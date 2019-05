Rieder Panzer-Soldaten nach Hitlergruß verurteilt

Drei Schuld- und zwei Freisprüche. So endet am Landesgricht Ried im Innkreis der Prozess gegen fünf Zeitsoldaten der Panzertruppe, die in der Kaserne die Hand zum Hitlergruß erhoben und auch einschlägige Fotos geteilt hätten. Die Schuldsprüche - jeweils sechs Monate bedingt - sind nicht rechtskräftig.