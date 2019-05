Amtliche „Reblaus“ krabbelt wieder

Treffen könnte es laut Preiner alle, deren Qualitätswein in den herkunftsspezifischen DAC-Gebieten wächst, aber nicht als DAC-Wein in Verkehr gebracht wird. Diesen Winzern könnte künftig verboten sein, die Ried oder den Gemeindenamen auf das Etikett zu schreiben. Stattdessen dürfe etwa nur „Burgenland“ als Gebiet angeführt werden. „Das stellt eine gravierende Benachteiligung kleiner, eigenständiger Weinbaubetriebe dar und widerspricht der Philosophie des freien Marktes“, ärgert sich Preiner. Es gebe weder „Not noch Notwendigkeit“ das Weingesetz zu novellieren. „Ich befürchte, das ist wieder ein Schritt in die Richtung, dass kleine Nebenerwerbslandwirte aufgeben werden“, so der Mandatar. Ob die neue Regelung letztlich auch umgesetzt wird, liegt im Ermessen der regionalen Weinkomitees.