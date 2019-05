Beute für Suchtgift verkauft

Seit Anfang April trieben Kriminelle in einer Wohnhausanlage an der Leesdorfer Hauptstraße in Baden ihr Unwesen. Mit einem Bolzenschneider schlichen die vorerst Unbekannten in Keller und sahen sich nach Fahrrädern um. Hatten sie brauchbare Beutestücke entdeckt, zwickten sie die Vorhängeschlösser an den Abteiltüren auf. „Mit dem Werkzeug knackten die Täter dann auch eventuell vorhandene Sicherheitsschlösser an den Fahrrädern und machten sich mit dem Diebesgut aus dem Staub“, berichtet ein Beamter der Stadtpolizei.