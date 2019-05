Diebesgut um 435.000 Euro

Beide Tatorte suchten die Einbrecher im Herbst abermals heim, dazu weitere Firmen in Gries und Wolfpassing im Bezirk Scheibbs. Auch dort schlugen sie jeweils zweimal zu. Im Dezember und im Jänner folgten Coups in St. Pölten-Ratzersdorf und in Kapelln. Dann wurde der 32-Jährige auf der S 1 geschnappt, sein Halbbruder nach der Flucht in Rumänien - beide sitzen in Korneuburg in U-Haft.