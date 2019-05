Griezmann-Wechsel löst weitere Mega-Transfers aus

„Griezmann tritt die Flucht an“, titelte „As“ am Mittwoch in großen Lettern. Der 28-Jährige hatte am Vorabend in einem bewegenden Video „nach fünf unglaublichen Jahren mit fantastischen Momenten“ seinen Abschied von Atletico trotz eines bis 2023 laufenden Vertrages verkündet. Der neue Verein muss mindestens die festgesetzte Ablösesumme von 120 Millionen Euro überweisen. Laut Medienberichten bahnt sich ein Tauziehen zwischen den superreichen Clubs aus Barcelona und Paris an.