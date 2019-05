So schön und vielfältig sind Fliege, Mücke & Co.

„Ist es nicht traurig, dass wir in Zukunft künstlich bestäubte Äpfel essen werden müssen?“, fragt Künstlerin Natalie Port. Denn gut 90 Prozent der Blütenpflanzen werden von Insekten bestäubt, und eben diese Insekten sind besonders stark vom Klimawandel betroffen. Von einem „Massenaussterben“ spricht Port und stellt daher seit vielen Jahren Fliegen und Mücken als wohl unbeliebteste Gattung ins Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit: In unzähligen Ölbildern hat sie die kleinen Tiere porträtiert und macht so auf ihre Vielfältigkeit und Einzigartigkeit aufmerksam.