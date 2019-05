Van der Bellen: „Wir wissen, woran wir sind“

„Hoffentlich zeitlich beschränkte Probleme“ zwischen Russland und der EU

In einem Interview mit russischen Medien hatte Van der Bellen betont, die EU-Sanktionen gegen Russland mitzutragen. „Österreich ist ein Mitglied der EU und macht zweifelsohne loyal an diesen Maßnahmen mit. Das ist ungeachtet jener Position, die wir in der Tat als die österreichische erachten“, sagte Van der Bellen. Aber selbst, wenn EU und Russland diese - wie er hofft - zeitlich beschränkten Probleme miteinander haben, muss der Dialog weitergeführt werden“. Die Sanktionen waren nach der völkerrechtswidrigen Einverleibung der ukrainischen Krim-Halbinsel und der Rolle Moskaus im Ukraine-Konflikt vor fünf Jahren verhängt worden.