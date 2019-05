Freundin bedroht und geschlagen

Was die 17-Jährige an dem Burgenländer mit türkischen Wurzeln gefunden hat, war für die Prozessbeobachter nur schwer nachzuvollziehen. Denn der 21-Jährige kontrollierte seine Partnerin auf Schritt und Tritt, wollte ihr vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen habe. Sogar Fotos von Freunden auf ihrem Smartphone störten den arbeitslosen Macho. Als er mit der Teenagerin in seinem Audi unterwegs war, eskalierte der Streit darüber. Der Austro-Türke knallte den Kopf der Jugendlichen gegen die Seitenscheibe, ohrfeigte und beschimpfte sie. Auch mit dem Umbringen bedrohte er seine Freundin. Das Mädchen litt Todesängste - denn nur kurz zuvor hatte ein 19-jähriger Syrer eine 16-Jährige in Wiener Neustadt ermordet.