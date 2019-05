Aufgedeckt! Die Tricks der Glücksspiel-Mafia

Ob das Geld aber jemals in die Staatskasse gespült wird, steht in den Sternen. „Die Betreiber gehen oft in Konkurs oder haben ihren Hauptsitz in Rumänien oder Tschechien. An die kommt man gar nicht heran, weshalb die illegale Glücksspielszene auch ein Fass ohne Boden ist“, betont Lecker.