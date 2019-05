Französischer Arzt soll Patienten vergiftet haben

Der Fall eines Anästhesisten, der mehrere Patienten vergiftet haben soll, sorgt für Aufregung in Frankreich. Der Mann befinde sich derzeit in der ostfranzösischen Stadt Besancon in Untersuchungshaft, berichtete am Mittwoch der TV-Sender Franceinfo auf seiner Website. Es gebe rund 50 Fälle, in denen der Arzt verdächtigt werde, nicht korrekt gearbeitet zu haben, hieß es dort.