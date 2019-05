Dornröschens Hide-Away am Kärntner Wörthersee

Das ist es, mit wechselndem Geschick der unterschiedlichen Eigentümer, bis heute geblieben. „Wir haben natürlich einen Ruf, der uns vorauseilt“, schmunzelt Constantin von Deines, der gemeinsam mit Gattin Julia seit Kurzem für die bekannte Falkensteiner Gruppe das Haus führt. Ein Ruf, der auch durch die 90er-Jahre-TV-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ gefestigt scheint. Hauptdarsteller Roy Black ist zwar schon längst verstorben und nur eine etwas missglückte Büste an der Seepromenade erinnert an ihn, Fans kommen aber nach wie vor und erinnern sich seufzend an das Lieben und Leiden am Bildschirm. Von Deines will die Serie deshalb zumindest am hoteleigenen TV-Kanal wieder laufen lassen. „Es gehört zur Geschichte des Schlosses einfach dazu“, meint er.