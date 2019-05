Schickimicki auf der Düne: Insel der Gegensätze

In Keitum kann man sich übrigens rundum verwöhnen lassen. Dort findet man mit dem Severin*s Resort & Spa nicht nur ein Hotel der absoluten Luxusklasse, dort wartet auch der Genussladen des Sternekochs Johannes King. In seinem Garten erntet er jenes Gemüse und jene Kräuter, die er in einzigartige Gerichte verwandelt. Und hat man Gelegenheit, dem Mann ein bisschen zuzuhören (was nicht selten vorkommt), weiß man auch, warum es bei ihm so herrlich schmeckt. Seine Salze, die man im Laden kaufen kann, werden ebenfalls hier produziert. Absoluter Geheimtipp ist aber sein Eierlikör, der jederzeit als Dessert durchgeht. Im Genussladen in Keitum bietet King Kleinigkeiten an. Will man das ganze Programm, dann sollte man in seinem Söl’ring Hof reservieren.