Orientalische Pracht: Ein Märchen aus 1001 Nacht

Warentransport auf der Seidenstraße war mühsam

Auf der Ebene waren Kamele im Einsatz, im Gebirge zuerst Esel oder Yaks. Händler bewältigten nur kleine Teilstrecken, bei der Weitergabe wurden stets ein paar Prozent aufgeschlagen. Was bedeutete: Seide, die in China umgerechnet einen Euro kostete, wurde am Mittelmeer um 200 Euro verkauft. Im 15. Jahrhundert, als die Portugiesen den Seeweg nach Indien entdeckten, begann der Niedergang der Seidenstraße. Der Transport auf Schiffen war bald billiger und schneller. Die Karawanen verloren an Bedeutung. Die wunderbaren Prachtbauten, die erst durch den Reichtum der Seidenstraße ermöglicht wurden, blieben aber bis heute erhalten. Und sie sollen jetzt für den Touristenstrom sorgen, den das Land so inständig erhofft. Inschallah – so Allah will.