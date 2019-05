Donaukanaltreiben geht in die nächste Runde

Das Erholungsgebiet am Donaukanal zählt mit seinem breiten Gastronomie-Angebot und einer Vielzahl an Clubs für alle Nachtschwärmer zu einem der beliebtesten Kulturschauplätze der Stadt. Das jährliche Donaukanaltreiben ist als Festival für Musik, Kunst und Kultur fixer Bestandteil der Wiener Event-Szene und bietet auch heuer wieder kostenlos ein vielseitiges Programm für Besucher jeden Alters an mehreren Locations an.