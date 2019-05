Nur mit Glitzer „bekleidet“ gegen Bodyshaming

Jede Frau soll sich in ihrem Körper wohl fühlen, ob dick oder dünn - hauptsache es geht nicht krankhaft in die eine oder andere Richtung. Das findet auch die Fotografin Roseanna Mae, die mit ihrem Instagram-Projekt „positivelyglittered“ zeigen will, wie schön jede Frau ist - anderen und den Frauen selbst. Dafür werden sie von Kopf bis Fuß ausschließlich in Glitzer getaucht und fotografiert. City4U hat die besondern Pics.