Salzburg gibt jetzt Russland Kunst zurück

Das Salzburg Museum, in dessen Sammlung sich geschätzte 5.000 Objekte mit bedenklicher Herkunft befinden, wird heuer im Herbst acht antike Kulturgüter restituieren. Fünf Grabreliefs und drei Amphoren aus der hellenistischen Zeit sollen dem Archäologischen Museum in Temryuk in der Region Krasnodar im heutigen Russland zurückgegeben werden, teilte das Museum am Mittwoch mit.