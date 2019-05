Kommt Brexit-Deal auf Umweg durchs Unterhaus?

Schon einige Nein-Stimmen angekündigt

Der frühere Nordirland-Minister und Brexit-Hardliner Owen Paterson kündigte jedenfalls am Mittwoch ein erneutes Nein der Mehrheit einer euroskeptischen Gruppe in der Tory-Unterhausfraktion an. „Traurigerweise werden wir wieder dagegen stimmen, (...) weil das die Austrittsvereinbarung nicht essenziell ändert, die inakzeptabel ist, zumal uns von 27 Ländern Gesetze oktroyiert werden, in die wir nicht einbezogen waren“, sagte Paterson dem Sender BBC. Auch die nordirische DUP, Mehrheitsbeschafferin der konservativen Regierung, sei ablehnend, da das Brexit-Abkommen Nordirland enger an die EU binde als den Rest Großbritanniens, ergänzte Paterson, „und das bedeutet, das könnte damit enden, dass auch Schottland folgen will und das ist wirklich gefährlich für die Einheit (des Vereinigten Königreichs)“.