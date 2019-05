Harry und Meghan haben nur Teil-Sorgerecht

Baby ein Jahr nach Traumhochzeit

Knapp ein Jahr nach ihrer Traumhochzeit auf Schloss Windsor im Mai 2018 wurde am 6. Mai 2019 Archie Harrison Windsor-Mountbatten, der erste Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry, in einem Londoner Krankenhaus geboren. Bei der Geburt wog der Bub 3,26 Kilogramm. Seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit absolvierte der Kleine schlafend zwei Tage später im St. George‘s-Saal von Schloss Windsor. Am selben Tag wurde er auch der Queen vorgestellt. Am Muttertag postete Meghan außerdem ein Foto von Archies Babyfüßchen.