Fünf Tote: Die kranke Welt der Armbrust-Sekte

„Sie hielten einander an den Händen“

Es ist Samstag, 11. April, 10.30 Uhr als das aufgelöste Zimmermädchen Alarm beim Chef schlägt. „Ich konnte zunächst den Schilderungen nicht glauben“, so Claus Ortmeier, „dann sah ich selbst in das Grauen.“ Auf dem Doppelbett, mit Tuchenten zugedeckt, lagen Torsten W. und Kerstin E.. „Sie hielten einander an den Händen, im Kopf der Frau und im Brustkorb des Mannes steckten Pfeile.“ Bei der Türe lag Farina C. ein Pfeil steckte in ihrem Hals.