DNA in 10.000 Jahre altem Kaugummi entdeckt

Gefunden wurden die Kaugummis aus Birkenrindenpech bereits in den frühen 1990er-Jahren in Huseby-Klev nördlich von Göteborg, wo es in der frühen Mittelsteinzeit Jäger und Fischer gab. Doch damals existierten noch nicht die technischen Möglichkeiten, alte menschliche DNA zu analysieren. Es seien zudem einige wenige Knochen dieses Alters erhalten, doch die hätten für archäogenetische Studien nicht genügend DNA, berichteten die Forscher im Fachjournal „Communications Biology“.